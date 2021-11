Centro de Treinamento de Surfe Léo Neves é inaugurado em Saquarema - Divulgação

Publicado 21/11/2021 12:23

O Centro de Treinamento de Surfe Léo Neves, foi inaugurado na noite deste sábado, 20 de novembro, no bairro de Itaúna, em Saquarema.

Construído pela Prefeitura, a expectativa é de que o espaço transforme Saquarema em uma referência mundial na formação de talentos do esporte. A inauguração contou com presença de representantes do WSL (World Surf League) e autoridades locais.Criado para atender atletas iniciantes, profissionais e semiprofissionais, o CT foi projetado com acesso para portadores de deficiências, além de seguir os padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente.