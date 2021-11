Festival de Surfe em Saquarema termina neste domingo - DANDREA2

Festival de Surfe em Saquarema termina neste domingoDANDREA2

Publicado 21/11/2021 12:47

Termina neste domingo, 21 de novembro o "Saquarema Surf Festival", evento que acontece desde o dia 15, na Praia de Itaúna e marca a retomada das competições de surfe no país.



No último dia de competição, as baterias tiveram início às 07h da manhã, com previsão de encerramento no início da tarde.

Festival acontece desde o dia 15 na Praia de Itaúna DANDREA2

O Saquarema Surf Festival reuniu três campeonatos, o Quiksilver|ROXY Pro com etapas do Qualifying Series valendo 3.000 pontos na corrida pelo acesso regional para o WSL Challenger Series, da categoria Pro Junior Sub 20, fomentando a base do esporte, e do Longboard Pro. Está sendo um evento totalmente igualitário, um dos pilares incentivados pela WSL, uma vez que as três competições terão premiações de mesmo valor para homens e mulheres.



Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país. Sede da etapa brasileira do Circuito Mundial da WSL em 2019, a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milhões na economia do município, principalmente nos segmentos ligados à atividade turística.