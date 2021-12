Águas do Rio pretende investir cerca de R$19 milhões em água e esgoto no 3º Distrito de Saquarema - divulgação

Publicado 30/12/2021 18:04

Desde o início das operações, a Águas do Rio vem trabalhando diariamente para levar água de qualidade para a população que vive no bairro Jaconé, no 3º Distrito de Saquarema. A concessionária iniciou, neste mês de dezembro, a implantação de 5 km de rede de distribuição de água, que beneficiarão 1,5 mil moradores.

“Nos próximos cinco anos de operação, vamos investir mais de R$19 milhões em água e esgoto no 3º Distrito de Saquarema, que contempla Jaconé e Sampaio Corrêa. Começamos neste mês de dezembro com esta obra em Jaconé e, em janeiro de 2022, vamos iniciar a instalação de mais de 2 mil novas ligações em Sampaio Corrêa”, ressalta o diretor-superintendente na região, Sérgio Braga.

A casa de Ana Maria Mendonça, moradora da Rua 72, já está interligada à rede pública de água.



Moradores de Jaconé, em Saquarema, receberão água tratada divulgação

“Finalmente vou ter água clarinha para lavar a minha roupa, que antes ficava amarela com a água de poço”, comemora.