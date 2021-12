Saquarema tem trânsito lento - reprodução redes sociais

Publicado 31/12/2021 12:39

A manhã desta sexta-feira, 31, tem sido de muito engarrafamento em Saquarema, na Região dos Lagos.



Com a cidade cheia, o trânsito já chega a mais de 3 km de extensão. Na estrada Latino Melo, o engarrafamento começa no bairro do Rio de Areia e segue sentido Saquarema, chegando na Rodovia Amaral Peixoto, de Bacaxá até o bairro da Madressilva.



No centro de Bacaxá, a situação não é diferente; há registros de engarrafamentos em praticamente todas as ruas, como a Professor Francisco Fonseca, Rua Professor Souza, Rua Beatriz Amaral entre outras. Quem segue para Saquarema pela Avenida Saquarema, encontra trânsito lento até o Lakes Shopping