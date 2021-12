Há risco de pancadas de chuva na hora da virada em Saquarema - reprodução redes sociais

Publicado 31/12/2021 12:58

Segundo os meteorologistas, o último dia de 2021 em Saquarema, na Região dos Lagos será de muita chuva.

De acordo com o INMET, durante todo o dia, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas.

Já no sábado,1, e no domingo, 2, o tempo permanecerá instável, com céu nublado e chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.