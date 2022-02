Saquarema ganha mais uma creche municipal com capacidade para atender até 90 alunos - Divulgação

Publicado 09/02/2022 11:58

Na noite desta terça-feira, 8, a Prefeitura de Saquarema inaugurou a Casa Creche Elizabete Alves da Silva (antiga Escola Curumim). Localizada em Bacaxá, a unidade que foi entregue à população, conta com 7 salas de aula, espaço de lazer, refeitório e áreas administrativas. Com capacidade de atender até 90 alunos, ofertando turmas de creche II, III, IV, Pré I e Pré II, o local funcionará nas modalidades parcial e integral."Com a entrega de mais uma creche e de outras que em muito breve entregaremos, estamos avançando consideravelmente com a oferta de vagas e, em breve, vamos zerar a fila de espera das creches, atendendo toda a demanda do município. Tudo isso faz parte do nosso Plano de Metas da Educação, recentemente criado, e que norteará todas as ações da nossa Secretaria nos próximos anos", contou o Secretário Municipal de Educação, Antônio Peres Alves.