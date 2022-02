Festival de Verão anima a alta temporada em Saquarema | Saquarema | O Dia

Festival já se tornou tradicional na cidade - Divulgação

Festival já se tornou tradicional na cidadeDivulgação

Publicado 22/02/2022 13:18

Terminou neste domingo, 20, mais uma edição do Festival de Verão de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o festival que já é tradicional na cidade e parte integrante do calendário de eventos do município, marcou a retomada das atividades esportivas em Saquarema.



Competições esportivas mobilizaram 500 atletas Divulgação

Engajamento da população Iniciado em 08 de janeiro, a edição 2022 do Festival de Verão não contou com as atrações artísticas e culturais que sempre são realizadas nas praças do Artesanato e do Coração. A medida foi tomada por conta da pandemia de Covid-19. As atividades esportivas, feitas em arenas, contaram com restrições de acesso aos atletas e torcedores, que puderam comparecer às competições após a comprovação de vacinação contra o coronavírus.



Este ano, o Festival de Verão não contou com as atrações artísticas e culturais, apenas ações esportivas Divulgação

“Fico muito feliz em ver que toda a programação foi um sucesso! A população abraçou e participou das competições, danças e outros eventos, sempre com as medidas contra a Covid-19. Foram muitas pessoas empenhadas no esporte e pelo esporte!”, completou o Vice-Prefeito, Romulo Gomes. “A edição deste ano foi diferenciada. Tivemos diversas modalidades esportivas disputadas, além da realização da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol. Saquarema está se tornando a Capital Nacional dos Esportes e temos visto o engajamento da nossa população que ama a prática esportiva”, informou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.“Fico muito feliz em ver que toda a programação foi um sucesso! A população abraçou e participou das competições, danças e outros eventos, sempre com as medidas contra a Covid-19. Foram muitas pessoas empenhadas no esporte e pelo esporte!”, completou o Vice-Prefeito, Romulo Gomes.



Competições esportivas mobilizaram 500 atletas Divulgação

Além das competições esportivas, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo também ofertou aulões de dança e circuito funcional na Praia da Vila. Os encontros eram animados e fizeram muitos moradores e turistas dançarem e se exercitarem ao longo dos sábados de lazer na praia. Ao todo, 500 atletas participaram das competições esportivas realizadas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Modalidades como Beach Soccer, Beach Tennis, Vôlei de Praia, Futevôlei, Futmesa, Surf, Skimboard e Stand Up Paddle foram disputadas nas areias, mares e lagoas de Saquarema.Além das competições esportivas, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo também ofertou aulões de dança e circuito funcional na Praia da Vila. Os encontros eram animados e fizeram muitos moradores e turistas dançarem e se exercitarem ao longo dos sábados de lazer na praia.

A próxima edição do Festival de Verão será realizada em 2023. Ao longo do ano, diversas programações esportivas, turísticas e culturais serão promovidas para fomentar a economia e o turismo na cidade.