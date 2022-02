Prefeitura inicia obras de asfaltamento no bairro Guarani | Saquarema | O Dia

Obra é um pedido antigo dos moradores - Divulgação

Publicado 22/02/2022 14:48

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Saquarema, iniciou nesta semana, as obras de drenagem e pavimentação do bairro Guarani. Esperada por muitos anos pelos moradores, as obras mudarão, completamente, o dia a dia da população local.

Parte do Programa "Saquarema Não Para", as obras do bairro Guarani contemplam a drenagem e pavimentação de mais de 10 quilômetros de ruas e estradas, totalizando vinte e seis vias do bairro. Após a conclusão das obras, a Prefeitura ainda executará a urbanização, com a construção de calçadas, pintura e instalação de sinalização viária, além de nova iluminação pública em LED, que é mais econômica e eficiente, melhorando a luminosidade e dando mais segurança aos usuários das vias.

“O Guarani é um bairro que cresce bastante em nosso município. Com a obra, o bairro vai valorizar e os moradores terão mais qualidade de vida. Estamos realizando esta obra para oferecer uma melhor infraestrutura para a região e para a cidade”, informou a Prefeita Manoela Peres.

Saquarema Não Para

O Programa Saquarema Não Para foi lançado pela Prefeitura no ano de 2021 e prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade. Além disso, há projetos para a construção de pontes e passarelas em diversos bairros. As obras do programa serão executas até o ano de 2024, visando prover o município com infraestrutura para receber diversos tipos de investimentos.

Todas as intervenções estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O andamento das obras pode ser acompanhado no site oficial do Município, no endereço saquarema.rj.gov.br, bem como nas redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube e Twitter).