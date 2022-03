Estrada Latino Melo é uma Importante via que liga a RJ 124 (Via Lagos) ao município de Saquarema. - Divulgação

Publicado 15/03/2022 18:33

Com as obras já iniciadas pela prefeitura, na última semana, o deputado Pedro Ricardo assegurou em vídeo nas redes sociais - “em breve uma estrada nova, sinalizada e iluminada, garantindo a segurança de todos”.



A obra, que vinha sendo muito cobrada pela população, foi iniciada pelo Governo do Estado em meados de 2021 e logo paralisada, causando ainda mais incômodo. Em seguida, a prefeitura deu início à reforma da mesma estrada.



“São mais de 8 km de obra, faremos asfalto, acostamento, ciclovia, sinalização e nova iluminação. É importante lembrar que só podemos mexer no trecho que pertence à Saquarema” - afirmou a Prefeita Manoela Peres.



Em nota, o deputado completou .

“A parceria entre o Estado e o município sempre deu muito certo aqui, e com a licitação publicada, logo poderemos concluir o trecho até Rio Bonito, nos mesmos moldes em que a Prefeitura vem trabalhando. É muito importante para a população de Saquarema a obra da Latino Melo, melhorar nossa cidade e garantir o direito de ir e vir do cidadão é fundamental. Venho brigando por isso desde que assumi o mandato e conseguimos. Temos mais uma grande conquista para nossa cidade" concluiu o parlamentar.

Deputado Pedro Ricardo e a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres Divulgação