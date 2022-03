Escritora é moradora de Itaúna, em Saquarema - Divulgação

Publicado 16/03/2022 11:21

A escritora saquaremense Maria Clara Magalhães, de 55 anos, está concorrendo ao prêmio ECOS de literatura, premiação que busca valorizar e estimular a literatura nacional.

Moradora do bairro de Itaúna, a autora está concorrendo na categoria infantojuvenil, com “Serena, Conexão Paris”, obra que dá a oportunidade para as crianças conhecerem novos lugares através da leitura e com o privilégio de não sair do lugar. A premiação irá ocorrer no dia 19 de março, em São Paulo.