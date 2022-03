Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema realizam resgate de tatu - Divulgação

Publicado 18/03/2022 16:28

O tatu é um mamífero que tem uma forma bastante singular. São membros da ordem Cingulata, do latim cingulum, que significa cintados. Uma referência às cintas que constituem as dobras da sua carapaça. Seu nome vem do tupi ta’tu, que significa encorpado e com carapaça. Existem, atualmente, 21 espécies de tatus cujos pesos variam entre 1,5kg e 60kg e, apenas no Brasil, são encontradas 11 delas. São carnívoros e a maioria das espécies se alimenta apenas de invertebrados, como insetos, minhocas e pequenos aracnídeos. Entretanto, algumas podem se alimentar de pequenos vertebrados, como anfíbios e roedores. Uma espécie específica, o tatu-peba ou tatu-amarelo, tem por hábito se alimentar de carcaças, daí ser conhecido também como tatu-de-cemitério.A Guarda Ambiental alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu bom estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail [email protected] e solicitar o resgate.