A Casa Creche Tia Luciana, dotada de estrutura para receber, no mínimo, 40 alunos - Divulgação

A Prefeitura de Saquarema entregou à população nessa quinta-feira, 17, mais uma Casa Creche, desta vez em Bacaxá. Dotada de três salas de aula, salas administrativas, refeitório e área de lazer, a Casa Creche Tia Regina vai ofertar aos moradores 30 vagas, em horário integral, nas turmas de Creche I e II.



Somando a capacidade da unidade ontem inaugurada à das outras 5 casas creche entregues nos últimos 30 dias - casas creche Vovô Nilton e Tia Luciana, em São Geraldo; Tia Sônia, no Retiro; Valdemira Macedo, no Jardim Ipitangas; e a Casa creche Tia Odete, também em Bacaxá, cuja capacidade foi ampliada -, os moradores de Saquarema passaram a contar com mais 330 vagas para alunos em horário integral, número que poderá ser consideravelmente ampliado se for levado em conta que boa parte dos matriculados frequentarão as unidades em horário parcial.

Com as novas vagas, município pretende zerar a fila de espera das creches Divulgação

“Estamos trabalhando incansavelmente para zerar a fila de espera para vagas de creche em Saquarema. Em pouco tempo, todas as crianças do município poderão iniciar seus estudos nas creches municipais. Vamos ofertar vagas em todos os bairros da cidade”, afirmou o secretário de Educação, Antonio Peres Alves.

Para as próximas semanas, a previsão é de que mais uma nova casa creche seja inauguradas em Saquarema, na Alfredo Menezes, conforme a incessante busca da Prefeitura, por intermédio das ações da Secretaria Municipal de Educação, por zerar a fila de espera para a utilização desse serviço no município.

Metas para a Educação



A inauguração de creches municipais, com o intuito de zerar a fila para vagas, faz parte da execução de um Plano de Metas, referente ao período de 2022 a 2024, que pretende revolucionar a forma de lidar com as atividades educacionais no município. Concebido pela Secretaria Municipal de Educação, o plano tem por objetivo tornar Saquarema mais sustentável, inovadora, inclusiva e criativa, garantindo aos estudantes e aos professores tratamento de primeiro mundo no que diz respeito, respectivamente, a oportunidades múltiplas e facilitadas de aprendizagem e à valorização profissional.



“Atualmente, o município possui 2.340 alunos em idade de creche e a demanda cresce a cada dia. As pessoas reconhecem a qualidade da nossa educação pública, seja no ensino ou no cuidado com as crianças e demais alunos”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A Casa Creche Valdemira Macedo fica no bairro Jardim Divulgação

Além de zerar o déficit de vagas em creches, o Plano de Metas prevê a oferta de cursos de idiomas, artes plásticas e artes marciais na rede municipal, além de garantir que a população tenha equipamentos escolares próximos às suas residências, bem como enfatizar a educação inclusiva para pessoas com transtornos de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. A Prefeitura também ofertará, no período, no mínimo, 6.000 bolsas para ensino superior e 150 bolsas para atletas de alta performance ou rendimento.