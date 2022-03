Evento acontece nesta sexta, na Praça do Artesanato - Divulgação

Publicado 17/03/2022 17:06 | Atualizado 17/03/2022 17:07

A Câmara Setorial de Dança de Saquarema, com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Colegiado Estadual da dança do Rio de Janeiro, apresenta o evento ‘’A Cultura de Saquarema Abraça Petrópolis’’, que será realizado sexta-feira (18), das 17h às 21h, na praça Oscar de Macedo Soares - Praça do Artesanato.



Na ocasião, serão angariados donativos junto ao público participante Divulgação

Os donativos O evento, cujo tema é a solidariedade e que tem como principal objetivo ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o município de Petrópolis no mês de fevereiro, será constituído por manifestações culturais e artísticas do Município de Saquarema como apresentações de capoeira, ballet, dança cigana, jazz, dança de salão, música, entre outras.

A ajuda será por meio de donativos que deverão ser levados pelo público participante, tais como kit de higiene pessoal (desodorante, absorvente, sabonete), kit de limpeza (desinfetante, saco de lixo, luvas descartáveis, detergente, esponja), kit com amenidades (biscoitos, guloseimas, brinquedos, jogos infantis), fraldas geriátricas, toalhas novas, roupas de cama e travesseiros novos, roupa íntima nova (infantil, masculina e feminina) e ração animal.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 22 996177751.