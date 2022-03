Equipes de imunização estiveram na Escola Municipal Luciana Santana, no bairro Porto da Roça - Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:48

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, está realizando a vacinação infantil contra a covid-19 em diversas escolas do município. A ação acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Nesta semana, as equipes de imunização estiveram na Escola Municipal Luciana Santana, no bairro Porto da Roça. Todos os alunos que estavam devidamente autorizados pelos pais e responsáveis receberam a primeira dose da vacina ou tiveram a D2 aplicada, completando o esquema básico de vacinação.De acordo com a secretaria, os trabalhos seguirão em outras unidades escolares do município. O calendário será divulgado parcialmente, de acordo com a disponibilidade de doses das vacinas.