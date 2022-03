Município também fornece mudas, sementes e adubo orgânico, vacinas e maquinários para limpeza de solo - Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:42

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema, continua auxiliando pequenos produtores do município.

Nesta quarta-feira, 16, os trabalhos foram realizados no bairro Rio Mole. O trator da secretaria executou serviços de gradeamento e limpeza do solo em propriedades rurais do bairro, que é um importante polo de produção frutífera da cidade.



Os produtores interessados em receber o apoio devem procurar a sede da Secretaria, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, Sampaio Corrêa, próximo do Posto Voo Livre, das 07 às 16 horas. Além do trator, a Secretaria Municipal de Agricultura também forneceu mudas, sementes, adubo orgânico, apoio técnico, vacinas para rebanhos, cessão de maquinário para limpeza de solo e abertura de valas de escoamento e outros serviços, de forma gratuita, para pequenos produtores e criadores de Saquarema.