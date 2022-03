Obra acontece no trecho entre a Colônia de Pescadores e a Ponte do Girau. - Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:37

A Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos de Saquarema, está realizando o recapeamento da Avenida Barão de Saquarema. Os serviços estão sendo realizados no trecho entre a Colônia de Pescadores até a Ponte do Girau.



As equipes da secretaria estão executando a reconstituição do pavimento asfáltico que sofreu desgastes causados por fenômenos climáticos, ação do tempo e pela própria rodagem dos veículos.

Seguindo o cronograma da Secretaria de Transportes, outras vias da cidade também receberão serviços de recapeamento ou Operação Tapa Buracos.