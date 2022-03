Número de reclamações referentes à falta de água nos bairros de Sampaio Corrêa e Basiléia aumentou muito no mês de fevereiro - Divulgação

Número de reclamações referentes à falta de água nos bairros de Sampaio Corrêa e Basiléia aumentou muito no mês de fevereiroDivulgação

Publicado 17/03/2022 14:46

A Prefeitura Municipal de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, participou de reunião, na terça-feira (15), com representantes da Águas do Rio, com o objetivo de solucionar problemas que vêm afetando bairros do terceiro distrito. Na ocasião, a municipalidade relatou que após a passagem do contrato do fornecimento de água para a concessionária, o número de reclamações referentes à falta de água nos bairros de Sampaio Corrêa e Basiléia aumentou, significativamente, principalmente no início de fevereiro.

Comunicação e abastecimento

A concessionária foi alertada, ainda, da dificuldade encontrada pelo contribuinte para abrir protocolos de atendimento e que os problemas no abastecimento são gerados principalmente pelas dificuldades na logística das manobras necessárias. A Águas do Rio esclareceu que os protocolos, cujas aberturas são solicitadas via WhatsApp, necessitam de número de matrícula do cliente. O morador que não for cadastrado deve solicitar a regularização do imóvel nos canais de atendimento da concessionária, pelo 0800 195 0 195, mediante ligações ou mensagens via WhatsApp, ou se dirigir até a loja de atendimento ao cliente, na Rua 96, nº 585, em Jaconé. A concessionária também informou que estudará meios para melhorar o abastecimento de água na região.



Após a reunião, foram visitados locais que vêm se mostrando críticos para a operação de fornecimento, e a concessionária Águas do Rio se comprometeu a analisar e a buscar a redução dos problemas. A Prefeitura também está enviando ofício à Águas do Rio solicitando que nos bairros onde os usuários do serviço não dispõem de número de matrícula, os protocolos possam ser abertos utilizando o número do CPF.