As obras fazem parte do programa "Saquarema Não Para" - Divulgação

As obras fazem parte do programa "Saquarema Não Para"Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:45

Com o objetivo de sanar antigos problemas de alagamentos, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está executando obras de drenagem no bairro Asfalto Velho. A localidade está ganhando novas galerias que efetuarão o escoamento das águas.

As obras fazem parte do programa "Saquarema Não Para" Divulgação

As obras fazem parte do programa “Saquarema Não Para”, que prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de vias e estradas da cidade, além da construção de pontes, nova iluminação de led, sinalização e urbanização de áreas públicas.Após a conclusão da rede de drenagem, a Prefeitura fará a pavimentação. Ao todo, mais de 2 quilômetros de ruas do bairro passarão por obras.