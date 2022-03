Projeto também inclui urbanização do espaço - Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:52

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, está avançando com as obras para padronização das calçadas na Rua Alfredo Menezes, importante via do bairro de Bacaxá. A construção das novas calçadas está sendo executada com piso intertravado, colocação de meio fio e urbanização.Segundo a Prefeitura, o piso intertravado é uma alternativa que agride menos o meio ambiente. Além de ter uma manutenção mais fácil, o piso permite que as águas das chuvas sejam drenadas e escoadas de forma mais rápida, pois não impermeabiliza o solo da região.