Mandado de prisão em aberto soma mais de 14 anos de reclusãoDivulgação

Publicado 18/03/2022 15:14

Um traficante foragido da justiça foi preso nesta quarta-feira, 16, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o homem que é conhecido por ser um traficante internacional de rogas tinha um mandando de prisão em aberto que somava mais de 14 anos de prisão.

A prisão aconteceu na RJ106, na altura da Serra do Mato Grosso, quando agentes do BPRv realizavam um patrulhamento de rotina e desconfiaram da atitude do homem dentro de um carro.

Durante a abordagem, o veículo passou por uma inspeção, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Ao verificar a documentação do motorista do veículo, os policiais constataram que se tratava de um foragido da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico internacional de drogas e armas de calibre restrito oriundos do Paraguai.

O traficante foi encaminhado para a 124ª DP em Saquarema, onde o caso foi registrado e o traficante preso.