Local também recebeu nova galeria de drenagem para escoamento das águas - Divulgação

Local também recebeu nova galeria de drenagem para escoamento das águas Divulgação

Publicado 19/03/2022 16:57 | Atualizado 19/03/2022 17:10

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou a pavimentação asfáltica no bairro Caixa d'Água. Parte integrante do programa Saquarema Não Para, as obras serão realizadas em mais de 5 quilômetros de ruas do bairro.

Nesta semana, as equipes começaram a pavimentação da Rua Vidal Gouveia. Além dela, todos os projetos contemplam a drenagem, pavimentação e urbanização do bairro, com nova sinalização e iluminação de led.

O Programa Saquarema Não Para prevê a drenagem e a pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade até o ano de 2024. Criado pela Prefeitura, o programa fica a cargo da Secretaria de Infraestrutura.

Projeto contempla drenagem, urbanização e sinalização em todo o bairro Divulgação