Publicado 19/03/2022 17:08

A Prefeitura de Saquarema está executando a pavimentação da Rua Professor Souza, na altura do bairro São Geraldo. A via precisou ser interditada para receber as obras de drenagem do programa "Saquarema Não Para".



Durante a interdição, nova galeria de drenagem foi implantada no local. A nova rede servirá para efetuar o escoamento das águas que descem do bairro Retiro, passando pela Rodovia Amaral Peixoto e pelo bairro São Geraldo.

Local também recebeu nova galeria de drenagem para escoamento das águas Divulgação

As obras fazem parte do programa "Saquarema Não Para", que prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade, além de implantação de nova sinalização, urbanização e iluminação de led.