Publicado 21/03/2022 17:04

As equipes de Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram palestras educativas no Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Mello, na Basiléa. Com foco em Bullying e Arboviroses, os trabalhos aconteceram com crianças e adolescentes dos 5° e 6° anos do Ensino Fundamental.



As palestras e visitações nas unidades escolares são frutos de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema. Durante os encontros, as equipes dão orientações, distribuem materiais educativos e informativos, além de tirarem dúvidas sobre os temas abordados.