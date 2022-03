As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março - Divulgação

Publicado 20/03/2022 10:00

A FAETEC de Saquarema abriu vagas para cursos noturnos. Localizada na Rua Capitão Nunes, no bairro da Barreira, a Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz está com vagas para os cursos de meio ambiente segurança do trabalho e edificações. Ao todo, a unidade ofertará 81 vagas.

As oportunidades são para alunos que estão cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio na forma de concomitância externa e para os que já concluíram o Ensino Médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março e as vagas serão preenchidas através de sorteio na Loteria Federal.