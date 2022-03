Força do vento derrubou árvore em Barra Nova - Divulgação

Força do vento derrubou árvore em Barra NovaDivulgação

Publicado 21/03/2022 17:19

A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira, 21, causou transtornos em Saquarema, na Região dos Lagos.

A chuva e as rajadas de vento registradas no município derrubaram uma árvore no bairro de Barra Nova. Com a queda, a Rua José de Ribamar precisou ser interditada.

De acordo com a previsão do tempo, a segunda-feira será de pancadas de chuva durante todo o dia, com rajadas de ventos fortes em pontos isolados do município. O tempo deve melhorar a partir da quinta-feira, 24 de março,