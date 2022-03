Ação contará com a participação de diversas secretarias - Divulgação

Ação contará com a participação de diversas secretarias Divulgação

Publicado 28/03/2022 13:21



A Prefeitura de Saquarema realizará, nos dias 30 e 31 de março, o evento "Ação Mulher" para marcar o encerramento das comemorações do Mês Internacional da Mulher. Durante esses dois dias, das 10h às 17h, a Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, ofertará diversos serviços gratuitos à população, especialmente ao público feminino.



Os seguintes serviços serão disponibilizados durante o evento pelas secretarias municipais da Prefeitura de Saquarema:



SECRETARIA DA MULHER: Palestra com as psicólogas, advogadas e assistentes sociais sobre violência doméstica e autoestima da mulher; corte de cabelo, manicure, designer de cabelo, massagem e tranças; Consulta ao SERASA, elaboração de currículos e muito mais.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Atendimentos do CRAS e do CREAS.



SECRETARIA DE AGRICULTURA: Distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica.



SECRETARIA DE SAÚDE: Emissão de Cartão do SUS; Teste Rápido das infecções sexualmente transmissíveis - IST's; Atendimento com nutricionista, fonoaudiologista, ginecologista, dermatologista e fisioterapeuta, além de aferição de pressão arterial e glicose.

SECRETARIA DE CULTURA: Dança, com o professor Serginho.



DETRAN-RJ: Agendamentos de serviços como identidade (primeira e segunda vias, renovação e identidade infantil), agendamento da Receita Federal, segunda via de CPF, atualização de dados e pendências com a Receita, além de CPF suspenso. Primeira e segunda vias do Título de Eleitor, atualização de dados e emissão de multas - (TER-RJ). Entrada no Seguro Desemprego, recursos de processos, retirada de pendências, Carteira de Trabalho e Carteira de Trabalho Digital, abertura, parcelamento, declaração, encerramento e emissão de Guias do MEI - (Ministério do Trabalho). Agendamentos do INSS, consulta de aposentadoria, extrato do INSS, FGTS e cálculo de Rescisão - (INSS).

"Estamos encerrando o mês com um grande evento de ação social para os saquaremenses, principalmente as mulheres da nossa cidade. Concentramos em um único local os principais serviços demandados pela população. Tenho a certeza de que isso facilitará a vida de muitas pessoas", informou a Secretária Municipal da Mulher, Márcia Azeredo.



Organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, o "Ação Mulher" conta com o apoio e a parceria das secretarias municipais de Saúde, Cultura, Agricultura e Desenvolvimento Social, além do DETRAN-RJ.