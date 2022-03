A feira teve como foco a promoção do Rio de Janeiro como destino turístico, cultural e gastronômico - Divulgação

Publicado 28/03/2022 16:19

Representantes do Município de Saquarema participaram, na última semana, da primeira edição da ExpoRio Turismo. A feira teve como foco a promoção do Rio de Janeiro como destino turístico, cultural e gastronômico, integrando as 92 cidades do estado e criando um legado para toda cadeia produtiva do Turismo.A comitiva de Saquarema foi composta pelo Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro; pelos assessores técnicos Daniele Dantas e André Morgado, além de artistas como Avner Tuze, Carina Viana e Marcos Luis Vieira, e da representante da Associação Empresarial e Turística de Saquarema e gestora da Rick Paz Eventos, Iza Paz.De 24 a 27 de março, Saquarema foi divulgada para milhares de pessoas que participaram da feira, realizada no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul da cidade do Rio. Nos quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo apresentou experiências focadas nos segmentos de negócios, cultura, gastronomia e entretenimento das doze regiões turísticas do estado, além de várias atrações culturais."Nosso stand foi muito visitado e prestigiado. Saquarema está se tornando uma cidade mundialmente conhecida e isso é fruto de um trabalho integrado, técnico e planejado em nosso município. Muito além da divulgação da cidade, feiras, exposições e congressos turísticos, como este, servem para trocar informações, conhecer ideias que deram certo em outros municípios e obter conhecimento técnico sobre essa indústria tão importante em nossa cidade e estado: o Turismo", informou o Secretário de Esporte, lazer e Turismo, Rafael Castro."O Jockey Clube Brasileiro foi a casa do turismo fluminense. Tivemos a representação dos 92 municípios trazendo a sua cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos em um grande salão de exposição com experiências sensoriais. Também tivemos uma área de palestras, encontro comercial entre vendedores e compradores do destino Rio de Janeiro, além de uma área focada na tecnologia e atrações musicais. Esse é um grande passo rumo à retomada efetiva das atividades turísticas no Rio de Janeiro", explicou o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.Além do material de divulgação turística, a comitiva saquaremense promoveu a divulgação, na feira, dos trabalhos de representantes da cultura local. No próprio stand, o artesão Marcos Luis Vieira exibiu réplicas de carros feitos em madeira, enquanto Carina Viana expôs bonecas decorativas que representam mulheres negras. Além deles, Avner Tuze apresentou uma prancha pintada por ele com o tema Léo Neves, surfista ícone do esporte nacional e que dá nome ao Centro Municipal de Treinamento de Surf, em Itaúna.Na música, as atrações foram Murilo Motta, na quinta-feira (24); a dupla Gabriel e Luciano, na sexta-feira (25); Bandeira do Divino, no sábado (26); e Bloco do Truco, no domingo (27). Durante as apresentações, MPB, Sertanejo, Samba e música religiosa animaram a plateia presente.Realizada pela Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia Estadual de Turismo do Rio de Janeiro -TurisRio, a ExpoRio Turismo teve apoio da Fecomércio RJ por meio do Sesc RJ e do Senac RJ.