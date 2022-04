O espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes, - Divulgação

Publicado 31/03/2022 19:41

A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai inaugurar nesta sexta-feira (1º) o Centro Dia. O local, situado na Estrada da Caixa d’Água, 380, no bairro Asfalto Velho, atenderá às pessoas da melhor idade, com mais de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, cadastradas nas unidades dos CRAS e CREAS e moradores de Saquarema com residência comprovada há mais de 5 anos.

O Centro Dia é um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes, cujas famílias não tenham condições de prover esses cuidados durante todo o dia ou parte dele. Os idosos, já cadastrados e acompanhados pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social existentes pela cidade, poderão utilizar os serviços da unidade e participar das atividades oferecidas. Cada unidade do CRAS e o CREAS referenciará os idosos que poderão utilizar o Centro Dia, de acordo com as especificações e avaliações de cada idoso.“O Centro Dia não é um asilo. Os filhos, genros ou noras, por exemplo, deixarão os idosos aqui no início da manhã e retornarão para pegá-los no final do dia, após seus expedientes de trabalho. Aqui, eles terão diversas atividades voltadas para o físico, social e intelectual”, informou a Prefeita Manoela Peres.De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Daniele Vignoli, todos os idosos terão acompanhamento completo e diário, inclusive durante as oficinas: “Vamos oferecer aulas de pintura, artesanato, oficinas de horta, espaço da beleza, serviços de enfermagem, além de todo o acompanhamento nutricional.”Com a inauguração, o Centro Dia ofertará 15 vagas (podendo ser ampliado até 20) para os idosos atendidos pela rede de Assistência Social da cidade. Para mais informações, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social disponibiliza o e-mail [email protected] Caso o morador deseje, o atendimento da secretaria funciona na Avenida Saquarema, 4299, Centro Administrativo, no bairro Porto da Roça.