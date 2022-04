Após consulta, foi constado ser produto de roubo na área de 126ª DP, em Cabo Frio, em 25 de fevereiro. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 17/04/2022 14:44

A Polícia Militar estava em patrulhamento em Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos, quando teve atenção voltada para uma motocicleta sem placa com dois indivíduos “em atitude suspeita” nesa última sexta-feira (15).

Os agentes abordaram o veículo e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Quando questionado sobre a documentação da moto, o piloto informou que não possuía e relatou que a motocicleta pertencia a uma pessoa que teria pegado emprestada para buscar um amigo.

Após contato com o suposto dono do veículo, o piloto obteve a foto da placa da motocicleta e, desta forma, após consulta pelo App Sinesp constatou ser produto de roubo na área de 126ª DP, em Cabo Frio, no dia 25 de fevereiro.

A guarnição procedeu até a rua Gentil Mendonça, no bairro São Geraldo, onde se encontrava o suposto dono da moto e o mesmo estava em posse da placa.Questionado, ele disse que teria pagado a quantia de R$ 5.500,00 pela moto a um indivíduo.

Diante dos fatos, os três procederam a 124ª DP para apresentação ao delegado. Um dos homens foi enquadrado por dirigir sem habilitação, outro foi ouvido como testemunha e o terceiro foi autuado por receptação culposa. Todos foram ouvidos e liberados.

