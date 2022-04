Saquarema é a primeira cidade das Américas a sediar o Campeonato Mundial de Paramotor - Divulgação

Publicado 18/04/2022 16:31

Saquarema será a primeira cidade do continente americano a receber o Campeonato Mundial de Paramotor Clássico FAI. O evento esportivo acontece a partir desta quarta-feira (20), e segue até o dia 30 de abril, no distrito de Sampaio Correia.



Com mais de 100 atletas de vários países, como França, Tailândia, Itália, Japão, Índia, Qatar, Espanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra, República Tcheca, Estados Unidos e outros, essa será a 11ª edição do campeonato mundial.



Segundo a Confederação Brasileira do esporte, Saquarema foi escolhida por conta da atmosfera da cidade. “A infraestrutura da cidade atrai pilotos de todo o Brasil ao longo do ano. O clima ajuda, a atmosfera da cidade é ótima, a população curte muito os esportes e queremos mostrar tudo isso para os atletas do mundo todo”, destaca Lula Laghi, Presidente da CBPM e integrante da organização do evento.



Confira a programação do evento:



20 de abril – Registro oficial: 8h às 16h. Briefing de segurança obrigatório: 16h até a conclusão;



21 de abril – Primeira reunião de líderes de equipe – 8h às 10h. Treinamento oficial – 11h até o pôr do sol;



22 de abril – Treinamento oficial – 7h às 14h. Abertura de voo em formação -15h30 (Aeroporto local). Cerimônia/desfile de abertura – 16h (Ilha da Igreja);



23 a 30 de abril – Dias de voo da competição;



30 de abril – Entrega de prêmios e cerimônia de encerramento.



Vale lembrar que as datas e horários estão sujeitos a mudanças. Caso aconteçam, estas serão postadas no mural e site da Confederação Brasileira de Paramotor.



Localização exata:

O que é o Paramotor?



O Paramotor é uma modalidade esportiva composta de um parapente com motor e hélice, que dá propulsão, propiciando a decolagem de qualquer local, diferente do voo livre que, normalmente, depende de um morro para decolar. A programação WPC 2022 será dividida em três dias de treinamento para os pilotos reconhecerem a área e ajustarem seus equipamentos e, posteriormente, sete dias de competição que serão iniciadas ao amanhecer e encerradas ao pôr do sol. Os pilotos competem em provas de economia, navegação e precisão em busca de seus títulos.