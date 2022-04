Acusado de homicídio e tráfico armado é preso em Saquarema - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/04/2022 18:45

Uma ação conjunta entre as policias Civil e Militar prendeu, na última sexta-feira (15), um homem com 12 anotações criminais, em Saquarema, na Região dos Lagos. Dentre as acusações estão homicídio, roubo, tráfico armado, furto e violência doméstica.

Segundo a ocorrência, o criminoso, que foi encontrado por agentes da 124ª DP e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) no bairro Jaconé, é integrante da maior facção de tráfico de drogas do Estado.

Contra ele, foi cumprido o mandado de prisão pendente expedido pela Justiça. Após a abordagem, ele foi encaminhado para a 124ª DP e, em seguida, ao sistema prisional.