Publicado 22/04/2022 15:37

Após dois anos, devido à pandemia de Covid-19, Saquarema, município da Região dos Lagos, volta a receber o tradicional evento em louvor a São Jorge neste sábado (23). A festividade acontecerá na Igreja São Jorge, no bairro Moçamba, localizada na Estrada Aleixo Machado.

A programação começa bem no início da manhã, às 6h, tendo a Alvorada com café da manhã compartilhado. Depois disso, às 10h, será a Santa Missa. Durante a tarde, a partir das 15h, os fieis contarão com outra Santa Missa, mas, no final, vão seguir com uma carreata da a Igreja Nossa Senhora de Nazareth.

De acordo com a Igreja Católica, Jorge, que era cristão, foi morto em 303 d.C. porque teria se negado a matar e perseguir cristãos – atitude que era ordem direta de Diocleciano, então imperador romano. Por isso, ele teria sido decapitado no dia 23 de abril, data esta que agora é lembrada como dia de homenagens ao santo.