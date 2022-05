Espetáculo infantil com entrada franca anima fim de semana em Saquarema - Reprodução/ internet

Publicado 10/05/2022 14:17

Acontece, neste domingo (15), um espetáculo infantil no Teatro Mário Lago, em Saquarema, município da Região dos Lagos. A peça, que terá início às 17h, conta com entrada franca – sendo a distribuição dos ingressos uma hora antes (às 16h).

O espetáculo ‘Arroz e Feijão em “A Onça e o Bode”‘ retrata uma fábula, onde dois animais, a onça e o bode, cansados de viver na mata, resolvem construir uma casa. Sem saber, trabalham juntos, achando que quem os ajudava era Tupã, deus dos índios. Depois de muita confusão, eles entendem que, mesmo com suas diferenças, se agissem com respeito, conseguiriam viver em harmonia e dividir as tarefas da residência que acabaram de construir.

A peça é da Carolla Produções, tem classificação etária livre e conta com uma hora de duração. O elenco é composto por Fabrício Souza, Sabrina Nobre e Yago Beliene.