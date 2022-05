Saquarema aplica dose de reforço contra Covid-19 em idosos de 60 anos ou mais - Divulgação

Saquarema aplica dose de reforço contra Covid-19 em idosos de 60 anos ou maisDivulgação

Publicado 12/05/2022 14:15

Tem início em Saquarema, na Região dos Lagos, a partir desta quinta-feira (12), a aplicação da dose de reforço (D4) contra Covid-19 em idosos acima de 60 anos. Além disso, pessoas que possuam 18 anos ou mais e algum tipo de imunossupressão também deverão ser imunizadas. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h.

No município, os grupos poderão receber a dose em seis pontos de imunização: Associação de Surf (Itaúna), UBS de Bacaxá, P.U. de Jaconé, ESF Barra Nova, ESF Rio d’Areia e ESF Sampaio Corrêa. Idosos acamados poderão agendar a vacinação por meio de ligação, através do número: (22) 9838-5311.

Para ser vacinado, o indivíduo deve apresentar o documento de identidade, caderneta de vacinação e comprovante de residência.

Segundo o Ministério da Saúde, com exceção da Coronavac, todas as demais vacinas podem ser usadas como quarta dose. Àqueles que possuem alguma dúvida se participam do grupo de imunossuprimidos ou não, segue a lista:

• Pessoas com imunodeficiência primária grave;

• Pessoas em quimioterapia para câncer;

• Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), com uso de medicamentos imunossupressores;

• Pessoas vivendo com HIV/AIDS;

• Quem faz uso de determinados corticoides;

• Quem faz uso de alguns medicamentos que alteram a resposta imune;

• Portadores de doenças autoinflamatórias e de doenças intestinais inflamatórias;

• Pacientes em hemodiálise;

• Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.