Política Costa do Sol

Prefeito de Cabo Frio acompanha batalhas de rap. Movimento vai virar patrimônio imaterial

PL foi aprovado na Câmara e seguiu para sanção do executivo nesta terça (10). Neste mesmo dia, à noite, a Praia do Forte reuniu cerca de mil jovens para a Batalha do Mantém

Publicado há 12 minutos