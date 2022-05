Polícia Civil de Saquarema prende dupla por extorsão e roubo mediante sequestro no Sana - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/05/2022 15:21

Na Região dos Lagos, agentes da 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema (124ª DP) prenderam, nesta quarta-feira (11), um homem e uma mulher acusados de extorsão, roubo de celular e roubo de veículo. Marcos Paulo e Lorrane Maria foram capturados em Sana, distrito de Macaé. Com eles, foram arrecadadas uma arma de fogo utilizada nos crimes e munições.

De acordo com a polícia, a dupla rendeu a vítima na frente da própria residência no bairro Jaconé, em Saquarema, e roubaram um carro, telefone celular, ferramentas de trabalho, televisão, entre outros pertences. Em seguida, eles a sequestraram mediante violência e obrigaram a efetuar saques em caixas eletrônicos e transferências on-line. A vítima foi levada para Sana.

Além do casal, um outro homem e uma outra mulher, que também participaram da ação criminosa, já foram identificados e estão foragidos. O carro foi recuperado.

Ainda de acordo com a Civil, Marcos também é apontado como autor do homicídio de um rapaz de 19 anos em Saquarema. O crime aconteceu em frente a uma sorveteria na Avenida Canal, no bairro Jaconé, há cerca de três semanas.

Os criminosos foram encaminhados para a 124ª DP e permanecem à disposição da Justiça.