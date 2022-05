Criminoso é baleado em troca de tiros com a PM e preso em Saquarema - Letycia Rocha (RC24h)

Criminoso é baleado em troca de tiros com a PM e preso em Saquarema Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/05/2022 14:18

Um homem, identificado como G.S.V., de 18 anos, foi preso com uma carga de drogas e um simulacro de pistola na noite desta quinta-feira (21) na Raia, em Saquarema, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam um patrulhamento pela região conhecida como Favelinha da Raia, quando se depararam com quatro elementos armados. Ao perceberem a presença policial, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo, dando início a um confronto.

Durante a troca de tiros, um dos acusados foi baleado na perna e capturado com 305 papelotes de cocaína e uma réplica de pistola. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde e permaneceu acautelado. Os outros criminosos conseguiram fugir.

A ocorrência foi registrada na 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP).