Saquarema tem Dia "D" de vacinação contra gripe e sarampo no sábado (4) - Reprodução/ site da prefeitura

Saquarema tem Dia "D" de vacinação contra gripe e sarampo no sábado (4)Reprodução/ site da prefeitura

Publicado 01/06/2022 16:40

Acontece neste sábado (4), entre 9h e 16h, o Dia “D” de vacinação contra gripe e sarampo em Saquarema, na Região dos Lagos. A imunização é destinada apenas aos grupos prioritários e acontecerá nas unidades de saúde do município.

Os postos de vacinação funcionarão nas seguintes localidades: ESF Água Branca; ESF Bacaxá; ESF Barra Nova; ESF Barreira; ESF Bicuíba; ESF Bonsucesso; UBS Engenho Grande; ESF Jaconé; Camis; ESF Mombaça; ESF Palmital; ESF Rio D’Areia; ESF Rio Mole; ESF Rio Seco; ESF Sampaio Corrêa e ESF Vilatur.

De acordo com o Ministério da Saúde, o público-alvo para campanha de gripe deste ano envolve: Idosos a partir de 60 anos (com comprovação); trabalhadores de saúde do serviço público ou privado (com comprovação); crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário urbano e de longo percurso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação e de liberação; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Para a imunização contra o Sarampo, o público-alvo para a campanha envolve crianças de seis meses ou mais; para qualquer pessoa, exceto grávidas e puérperas.

Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de se imunizar e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.