Homem foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema) - Divulgação

Publicado 20/07/2022 17:58

Um homem foi preso, na última terça-feira (19), no bairro de Bacaxá, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio, por conduzir uma motocicleta irregular.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) faziam patrulhamento no bairro quando observaram o homem conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Na abordagem, foram verificadas irregularidades no veículo.

O suspeito foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema), onde permaneceu preso.