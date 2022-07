Parque de Exposições de Saquarema recebe a 1ª Feira do Produtor Rural no sábado (30) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/07/2022 16:36

Em comemoração ao Dia do Agricultor, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo, realizará no sábado (30), a primeira Feira do Produtor Rural.

O evento acontecerá nas instalações do Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa, das 8h às 14h, e contará com a comercialização de produtos da agricultura familiar, doação de mudas de arvores nativas, além de uma oficina de hortas. O público presente também poderá conferir uma exposição de bicicletas antigas e um encontro de ciclistas da região.A feira abrigará palestras sobre equitação básica, equitação para mulheres e equoterapia, esta ministrada por Marcela Pimentel Parson, fundadora do Programa de Equoterapia e técnica da equipe brasileira nas cinco edições dos jogos paralímpicos, que abordará o tema “Da equoterapia ao esporte”. Para as crianças, a diversão está assegurada por um incrível passeio de pônei.Atletas do Voo Livre também estarão no local para uma demonstração de voo e apresentação dos equipamentos utilizados no esporte. A feira contará, ainda, com a participação de uma comitiva de cavaleiros e com a presença de trilheiros do Saquatrilhas.“Os agricultores são peças fundamentais no desenvolvimento e fortalecimento da economia da nossa cidade. Comemorar o dia deles com uma grande feira, aberta aos moradores, é aproximar a realidade do campo de quem mora nos bairros mais centrais da cidade”, informou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães.A entrada para a 1ª Feira do Produtor Rural é gratuita e o Parque de Exposições Marcos Santiago está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues.