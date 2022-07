Programa Novo Cidadão supera expectativas com mais de mil inscrições em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/07/2022 14:53

O primeiro chamamento público do Programa Novo Cidadão superou as expectativas da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação da Prefeitura de Saquarema. Mais de 1 mil candidatos se inscreveram no processo de seleção que destinará 145 vagas para moradores da cidade, entre 18 e 29 anos, ou com mais de 50 anos, atuarem na estrutura do Executivo Municipal.

Criado pela Lei nº 2.247 de 01 de junho de 2022, o programa tem como objetivo auxiliar na qualificação profissional e inclusão produtiva do jovem e do trabalhador desempregados, pertencentes a famílias de baixa renda, residentes no Município de Saquarema, visando estimulá-los na busca por ocupação, bem como ampliar suas oportunidades de inserção e reinserção no mercado de trabalho.

O participante do Programa Novo Cidadão, pelo desempenho das atividades de capacitação, receberá bolsa-auxílio no valor de R$700 mensais. Aqueles que possuem despesas de deslocamento também receberão auxílio-transporte no valor de R$100 mensais, pago em conjunto com a concessão da bolsa. O participante também terá direito a seguro contra acidentes pessoais. As atividades terão a duração de até 6 meses, podendo ser prorrogados por igual período. A carga horária será definida conforme o tipo de cada atividade e curso e não excederá 5 horas diárias, até o limite de 25 horas semanais.

Expectativas superadas

Inicialmente planejado para receber 700 inscrições, o Programa Novo Cidadão recebeu 1.051 para os cargos/atividades disponíveis. Para a vaga de Apoio à Inclusão Escolar, 76 pessoas se inscreveram. Já para a vaga de Apoio à Educação Infantil, houve 328 candidaturas. Para Auxiliar Administrativo, 278; Auxiliar de Secretaria Escolar, 177; Auxiliar de Informática Educativa, 64; Auxiliar de Cuidados ao Idoso, 79; e para Auxiliar de Cuidados à Criança e ao Adolescente foram 49 inscritos.

"O processo de inscrição ocorreu perfeitamente, com todos os presentes sendo atendidos. Agora, a Comissão do programa fará toda a seleção, dentro dos critérios do Edital, para realizar a divulgação dos resultados nas datas estipuladas pela Administração", informou o secretário municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Ramalho.

De acordo com o edital de abertura do chamamento público, o resultado preliminar será divulgado na sexta-feira (22) e a data para recurso será na próxima segunda-feira (25). O resultado final será divulgado na terça-feira (26), bem como a convocação, e a aula inaugural acontecerá na sexta-feira (29). Consultas referentes ao programa poderão ser realizadas na página do Chamamento Público 004/2022, no site da Prefeitura de Saquarema.