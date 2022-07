Prefeitura de Saquarema inicia inscrições para novas vagas do transporte universitário - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/07/2022 16:38

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai iniciar o processo de inscrição para novas vagas do transporte universitário. O procedimento será virtual, por meio de formulário online, entre segunda (1º) e quarta-feira (3).

Para efetuar o cadastro, os alunos deverão preencher o Formulário de Transporte Universitário e anexar em arquivo PDF os seguintes documentos: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência, Comprovante de Renda Familiar, Comprovante de Matrícula na Universidade, Comprovante de Escolaridade (certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio), Grade de matérias da faculdade e 2 fotos 3x4. A falta de documento comprobatório será fator eliminatório. O formulário está disponível no link

De acordo com o diretor de Transporte da Secretaria de Educação, Welington Figueiredo, serão oferecidas 95 novas vagas e quem faz parte do programa Conexão Universitária deve ficar atento. “Neste momento, estamos oferecendo quase cem vagas para os estudantes que cursam universidades em Cabo Frio e Niterói. Quem já faz parte do Programa Conexão Universitária não precisa se inscrever agora e deverá aguardar um chamamento específico para o transporte universitário, que será realizado nos próximos dias”.

Neste semestre, as seguintes vagas são oferecidas: 30 vagas para Niterói, no turno da noite; 35 vagas para Cabo Frio, no turno da noite; 10 vagas para Niterói, no turno da manhã; e 20 vagas para Cabo Frio, no turno da manhã. Os requisitos do processo seletivo estão descritos na Lei nº 1.510, de 10 de outubro de 2016.