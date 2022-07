Saquarema divulga agenda cultural do fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/07/2022 18:39

Saquarema terá atrações culturais variadas neste fim de semana, todas com entrada gratuita. No sábado (30) e domingo (31), no Espaço Sereia, será realizado o projeto “A-MAR SAQUAREMA” apresentando técnicas de mosaico. No sábado (30), no GETHOMN, será a vez da “Oficina de Tranças”. E de segunda a sábado prossegue, na Casa de Cultura, a exposição “Essa Folia é de Reis”.

"A-MAR SAQUAREMA"

Contemplado no Edital 04 (Exposições de quadros, esculturas e artesanato), lançado pela Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto “A-MAR SAQUAREMA” tem por objetivo apresentar técnicas de artesanato, como mosaicos, tematizando o mar de Saquarema. O evento será realizado neste sábado (30) e domingo (31), das 14h às 21h, no Espaço Sereia, localizado na Av. Nossa Sra. de Nazareth, 1655, no Gravatá. A entrada é franca e classificação etária, livre.

"Oficina de tranças"

“Oficina de tranças” é o projeto Contemplado pelo edital 05 (Aldir Blanc), lançado pela Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Oficina de Tranças tem por objetivo desenvolver ações coletivas, principalmente no ensino para a produção de tranças afro-brasileiras. A oficina será realizada no espaço Grupo de Estudos para Conscientização do Homem e da Mulher Negra - GETHOMN, neste sábado (30), das 9h às 12h. A classificação etária é de 10 a 18 anos e a entrada, gratuita.

"Essa Folia é de Reis"



A exposição “Essa Folia é de Reis” é constituída por altar com imagens de santos e outros elementos do catolicismo popular, bandeira de Folia De Reis, chapéu de folião e fardas de palhaços (calça, camisão, máscara e capacete). A parte mais expressiva é um conjunto de 23 máscaras de palhaços, coletadas em território fluminense, por ocasião da pesquisa que fundamentou o pedido de reconhecimento das folias de reis como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A mostra também conta com uma sala exclusiva, onde são exibidos os itens da coleção que pertencia ao Sr. Edilson Martins Miranda, conhecido como Mestre Boca de Velho, fundador, no ano de 1967, no distrito de Sampaio Corrêa, da Folia de Reis Estrela Dalva do Oriente, hoje extinta. A exposição estará aberta na Casa de Cultura Walmir Ayala, que fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro, das segundas às quintas-feiras, das 9h às 17h. Às sextas-feiras, das 9h às 19h, e aos sábados, das 17h às 20h, até o dia 13 de agosto. A entrada é gratuita e classificação etária, livre.