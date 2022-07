Prefeitura de Saquarema vai iniciar nesta sexta-feira (29) a vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos - Divulgação

Publicado 27/07/2022 15:28

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar nesta sexta-feira (29), a vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. A medida foi possível após a entrega de 1,2 mil doses da Coronavac, feita pelo Ministério da Saúde.



Pais e responsáveis que possuam crianças nesta faixa etária deverão levar os pequenos em três pontos de vacinação espalhados pela cidade: segunda-feira, na UBS de Bacaxá; quarta-feira, no CAMIS; sexta-feira, no ESF de Jaconé. Os locais funcionam de 9 às 16 horas.



Além da vacinação de 3 e 4 anos, a Prefeitura segue imunizando as crianças de 5 a 11 anos. Os postos e os dias são os mesmos da lista acima e, para receber a vacina, o responsável deverá apresentar o comprovante de residência no ato da vacinação, além de documento de identificação do menor, como RG, CPF ou Cartão do SUS.