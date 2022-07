Agentes de Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema participam de evento com foco em sustentabilidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Agentes de Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema participam de evento com foco em sustentabilidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/07/2022 11:52

Na última semana, representantes da Prefeitura de Saquarema participaram de um encontro na cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, para conhecer o Centro SEBRAE de Sustentabilidade, sendo este, referência nacional.

A comitiva foi formada por Agentes de Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Urbanismo, além de diversos agentes públicos municipais do Estado do Rio de Janeiro e representantes do SEBRAE.

Durante a visita, os técnicos da Prefeitura de Saquarema puderam conhecer o caso de sucesso apresentado pelo Agente de Desenvolvimento do município de Sorriso (MT), vencedor estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na categoria Sala do Empreendedor, em 2022. Diversas ferramentas de gestão foram apresentadas com o intuito de organizar tarefas, sistemas e ações da Sala. Iniciado em 2017, com menos de cinco anos, o trabalho desenvolvido já é referência nacional.

Todos os trabalhos foram norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, agenda mundial adotada pelas nações e que consiste em 17 objetivos com 169 metas a serem cumpridas até o ano de 2030.