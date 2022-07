Centro Integrado de Operação e Controle de Saquarema já realizou inúmeras operações no município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/07/2022 18:20

Pouco mais de três meses após sua inauguração pela prefeitura, o Centro Integrado de Operação e Controle de Saquarema já realizou inúmeras operações com absoluto sucesso. Além de 260 câmeras instaladas nas principais ruas da cidade, o sistema conta com mais de 800 equipamentos em escolas e demais prédios públicos que acompanham o dia a dia e auxiliam na segurança de alunos, professores e da população em geral.

As ações



Apenas no mês de abril, 4 veículos furtados foram identificados e recuperados graças à ação do Centro de Operações: Um caminhão Volkswagen, com ocorrência relatada de furto, em Porto da Roça, foi recuperado em Maricá; um Fiat Uno Mille, furtado em Duque de Caxias e identificado pelas câmeras em Jaconé, foi encontrado em Mombaça; um Renault Sandero, furtado no Centro, foi recuperado em Vilatur; e um caminhão Volkswagen, furtado em Jaconé, foi encontrado em Parada Modelo. Além dessas ocorrências, o sistema também possibilitou a identificação de um veículo Volkswagen Gol, cujo condutor praticou furtos de pertences em veículos estacionados perto do Hospital Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá.

No mês de maio, um Fiat Siena, furtado na Estrada Jacarepiá, foi encontrado no bairro Coreia. Em junho, um Hyundai HB20 com 4 ocupantes armados foi abordado em Sampaio Corrêa, após perseguição e tentativas de cerco. O veículo havia sido inserido no sistema como roubado e os seus ocupantes foram conduzidos à delegacia de Saquarema. Já no mês de julho, um Fiat Pálio que havia sido furtado na madrugada, foi recuperado dois dias após em Vilatur, no caminho para Araruama.



As ações foram realizadas pela Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal e, além dessas operações, outras tantas foram efetuadas envolvendo veículos suspeitos sobre os quais pairavam indícios de irregularidades, porém não confirmadas por ocasião das abordagens.



O sistema



O sistema permite o acompanhamento de veículos por toda a trajetória, possibilitando às equipes policiais atualizações em tempo real quanto à localização. “Todas as câmeras estão integradas a um sistema inteligente de monitoramento. Por exemplo: caso um carro que conste no sistema de veículos furtados passe por uma das nossas câmeras do tipo LPR, ela fará a leitura da placa e acionará as autoridades policiais, além de fazer todo o acompanhamento do veículo no município”, explica o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade



As novas câmeras do sistema de monitoramento possuem o que há de mais moderno, com tecnologia de visualização de alta qualidade e totalmente colorida, mesmo durante a noite e com baixa iluminação. As câmeras têm alta capacidade de zoom e não perdem a qualidade de imagem ao realizar aproximação, sendo também capazes de movimentar a direção da visão em 360º. Além destas câmeras, outras do tipo LPR (Licence Plate Recognition) identificam as licenças veiculares, informando em tempo real estes dados ao software de monitoramento.