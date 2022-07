Prefeitura de Saquarema entrega bolsas de estudos universitários para mais de 1,5 mil moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/07/2022 12:14

A Prefeitura de Saquarema realizou, na última sexta-feira (22), a cerimônia de entrega dos 1.553 certificados de bolsa de estudos do Programa Conexão Universitária. O evento foi realizado no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, no bairro Asfalto Velho, e representou um marco na história da cidade. Com a quadra lotada de novos universitários, a cerimônia foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da prefeitura.

De acordo com a coordenação do COUNI, o próximo passo dos estudantes contemplados com as bolsas é a matrícula na instituição de ensino superior. Os alunos iniciarão os estudos já no segundo semestre deste ano.Criado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o Programa Conexão Universitária destinará 10 mil bolsas de estudos, com 100% de desconto, a moradores da cidade que atendam aos pré-requisitos definidos pela Lei de criação do programa. Nesta primeira etapa, 2 mil bolsas foram oferecidas por meio de Chamamento Público e 1.553 alunos concluíram as etapas de seleção.“Hoje é uma data de grande importância para Saquarema. Um dia que carrega muita emoção e esperança. Tenho a certeza de que estamos revolucionando nossa educação, transformando Saquarema em referência nacional”, informou o secretário municipal de Educação, Antonio Peres Alves.“Passei por dificuldades para conseguir o meu diploma de graduação. Lutei, corri atrás, venci as barreiras pra poder conquistar o meu sonho. Estou muito feliz porque cada um de vocês não passará pelas dificuldades que tive. Vocês poderão se dedicar exclusivamente aos estudos, sem se preocupar com valores ou cobranças de mensalidades, pois a Prefeitura vai pagar todas as parcelas dos estudos”, comemorou a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, em sua fala aos estudantes.A primeira chamada pública do Programa Conexão Universitária ofereceu uma grande variedade de cursos aos moradores da cidade. Dentre os mais procurados, estão Pedagogia, Direito, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Administração e Engenharias.Os alunos aprovados poderão estudar na Universidade de Vassouras, inclusive nos campus de Maricá e Saquarema; e na Unilasalle, em Niterói. As duas instituições foram as primeiras credenciadas pela Prefeitura para participar do programa. De acordo com o Edital, outras instituições universitárias terão até o ano de 2023 para solicitar participação no Conexão.Durante a solenidade, Manoela Peres comentou sobre um novo projeto que trará ainda mais benefícios para os universitários. “Geralmente anuncio os projetos de lei por vídeos. Hoje vai ser diferente. Quero aproveitar que os vereadores estão aqui para informar que enviaremos, para a Câmara Municipal, uma proposta para que a Prefeitura ofereça um auxílio para os estudantes universitários que precisem sair da cidade para estudar em tempo integral. Será uma ajuda grandiosa para que eles se dediquem ainda mais aos estudos”, antecipou a prefeita.Mais informações sobre o Programa Conexão Universitária podem ser obtidas no site da Prefeitura