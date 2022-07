Prefeitura de Saquarema abre inscrições gratuitas para a 3ª Mostra de Dança - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições gratuitas para a 3ª Mostra de DançaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/07/2022 16:14

A Prefeitura de Saquarema realizará, de 13 a 16 de outubro, a 3ª Mostra de Dança de Saquarema. A edição é uma mostra não competitiva e de oficinas, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, cujo objetivo é fomentar a arte das danças, bem como possibilitar encontros que possam contribuir com o crescimento artístico dos jovens e adultos do município. Além disso, a 3ª edição tem como meta a valorização da pluralidade estética da Dança, com uma programação que permite promover o intercâmbio cultural e contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, dando maior visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança.As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 01 a 30 de agosto, pela internet, no link , ou diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Rua Coronel Madureira, Centro, de segunda a quinta, das 09h às 17h; às sextas-feiras, das 09h às 19h; e aos sábados, das 17h às 20h.Podem participar crianças, jovens e adultos, nas categorias solo, duo, trio e conjuntos, nas seguintes modalidades: Ballet clássico, Sapateado, Livre, Dança Cigana, Dança Espanhola, Dança Moderna, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Dança Gospel, Dança de Salão e Jazz. O resultado com os artistas selecionados será divulgado no dia 15 de setembro, no site da Prefeitura e na administração da Secretaria Municipal de Cultura.