Cidade de Saquarema começa vacinação da segunda dose de reforço do imunizante contra a covid-19 para pessoas acima de 30 anosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/07/2022 17:24

A Prefeitura de Saquarema iniciou nesta segunda-feira (25), a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 30 anos. Conforme determinação do Ministério da Saúde, estão aptos a receber a dose aqueles que tenham tomado a anterior há pelo menos 4 meses.

Todos os postos de saúde do município estão aplicando as vacinas contra a covid-19. As unidades funcionam das 09h às 16h, seguindo o cronograma abaixo:

– Segunda-feira: ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e ESF Água Branca:

– Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia e ESF Mombaça;

– Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá:

– Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e ESF Jaconé;

– Sexta-feira: ESF Bicuíba, ESF Palmital e ESF Rio Mole.

Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência no município e de vacinação. Quem estiver com sintomas gripais não deve tomar o imunizante agora, mas sim procurar um posto de Estratégia de Saúde da Família para ser avaliado por um médico e realizar o teste de covid-19.

Crianças de 3 a 5 anos

Mesmo com a liberação, por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para a aplicação da vacina Coronavac, única aprovada até então no Brasil, para as crianças de 3 a 5 anos, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda a inclusão deste público no Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, bem como o recebimento do imunizante, que é idêntico àquele aplicado nas demais faixas etárias, inclusive com a adoção da mesma dosagem e intervalo, que é de 28 dias entre as duas doses.

“O município atualmente não possui estoque de Coronavac. Dependemos que o Ministério da Saúde envie as doses para iniciarmos a vacinação. Existe a possibilidade de uma nova remessa chegar ainda nesta semana e, caso isso aconteça, iniciaremos a vacinação das nossas crianças”, informou a subsecretária de Saúde, Ana Paula Duarte.