TranSaquarema recebeu sinalização na última quinta-feira (21)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/07/2022 11:14

A sinalização do primeiro trecho da “TranSaquarema” foi implantada na última quinta-feira (21). Com cerca de 86 quilômetros de extensão total, a trilha corta todo o município e será dividida em oito trechos, passando por áreas como a Serra do Mato Grosso, Rio Seco, Rio Mole, Rio d'Areia, Itaúna, Vilatur, até chegar na Lagoa Vermelha.



A sinalização



O primeiro trecho sinalizado, ligando o Buracão ao Roncador, tem oito quilômetros de extensão, dificuldade moderada e elevação máxima de 450m. Caminhos com córregos, pontes, fauna, flora e uma paisagem estonteante aguardam os visitantes de um cenário, no qual o ponto de vista do observador proporciona imagens únicas, onde a terra, a lagoa, o mar e o céu se agrupam como numa espécie de miragem.



A sinalização é necessária para auxiliar os trilheiros a encontrarem uma rota segura na mata, de maneira ordenada e padronizada. A ação contou com a participação do Grupamento Turístico e Ambiental, das Secretarias de Agricultura, Esporte, Lazer e Turismo e Transportes e Serviços Públicos, além de voluntários do Saquatrilhas e Eco Montanha, entre outros amantes do esporte.



“A sinalização do primeiro trecho da TranSaquarema é o resultado de muito trabalho e parceria com os grupos de trilheiros da cidade. Investimos muito nos últimos meses e nosso objetivo é atrair cada vez mais trilheiros do Brasil e até mesmo estrangeiros, para que Saquarema, além de ser conhecida por suas belas praias e ondas, também seja referência no turismo de aventura", revelou o secretário, Rafael da Costa Castro.



O segundo trecho previsto para ser sinalizado, cuja preparação inclui a definição exata dos caminhos e por vezes requer a realização de intervenções como a construção de pequenas pontes, abrange uma área ainda maior, com aproximadamente 20 quilômetros, que vai do Roncador até o Tingui, em Sampaio Corrêa. As marcações da TranSaquarema começaram na Serra de Mato Grosso, em Sampaio Corrêa, e prosseguirão na direção da restinga, em Vilatur, até o limite com Araruama.